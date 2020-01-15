Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nce düzenlenen toplantıya katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Palancıoğlu Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında

Türkiye Belediyeler Birliği’nce Akıllı Şehirler Ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplantıda akıllı şehirler konusunda akıllı şehirler için temel politikalar, uluslararası işbirliği ve belediyelerin teknolojik alt yapısı gibi konuların ve uygulamaların masaya yatırılacağını söyledi.

İki gün sürecek olan toplantıda akıllı şehir uygulama örneklerinin sergileneceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yerel yönetimler ne kadar güçlenirse Türkiye’nin de o kadar büyüyüp gelişeceğini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.