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Palancıoğlu, Türkiye'yi temsil edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlediği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyet Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Palancıoğlu, Türkiye'yi temsil edecek

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, toplantıda alınan karar ile 2019-2024 yılları arasında 5 yıl süresince görev yapmak üzere Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Bölgesel Meclis Asil Üyesi seçildi.



Yapılan toplantıyla alakalı açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları ifade etti:
“2019-2024 yılları arasında 5 yıl süresince görev yapmak üzere Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Bölgesel Meclis Asil Üyesi olarak seçilmiş bulunmaktayım. Ülkemizi temsilen 29 Ekim ile 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Oturumu’na katılacağım. Bu kapsamda bugün Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyet Bilgilendirme Toplantısına katıldık. Bu çalışmalar bizlerin hedeflediği Avrupa vizyonuna katkı sağlayan çalışmalardır. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye'nin lehine kararlar alınması, aleyhine herhangi bir kararın çıkmaması için biz Türk heyeti olarak, elçiliğimiz ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Türk heyetimiz her zaman konsey içerisinde önemli ve başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu vesile ile toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileriz. Ülkemizi Avrupa Konseyi’nde en iyi şekilde temsil etmek ve çıkarlarını korumak için en iyi şekilde çalışacağız.”




 

Kurumsal

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