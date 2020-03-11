Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu vatandaşın taleplerini dinliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde hayata geçireceği projeler için vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor. Şirintepe Sosyal Tesislerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerini her zaman dinliyor ve değerlendirmeye alıyoruz” dedi.

Palancıoğlu vatandaşın taleplerini dinliyor
Şirintepe Sosyal Tesislerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerini her zaman dinliyor ve değerlendirmeye alıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman kadınlara yönelik çalışmalara gereken destek ve önemi gösteriyoruz. Kurs merkezlerimizde eğitim alan kadın kursiyerlerimizi ziyaret ederek hem kurslardan memnuniyetlerini öğreniyoruz hem de mahallelerin ihtiyaçlarını kendilerinden öğreniyoruz. Toplumsal yaşantımızda en önemli yeri alan kadınlarımızın birçok alanda aktif olmaları ve verimli çalışmalarda bulunmaları için imkânlarımız ölçüsünde katkı vermeye devam edeceğiz. Ailelerin çocukları uzağa gitmesin diye mahallelerine kütüphane projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Duaları ve güzel düşünceleri için hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yapacağı projeleri kadınlarla paylaşan ve kadınların ihtiyacı olan talepleri kendilerinden öğrenen Palancıoğlu, kurslarda eğitim alan kursiyer öğrencileri de ziyaret ederek başarılar diledi.
 

Haber-Foto: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa PalancıoğluŞirintepe Sosyal Tesisleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.