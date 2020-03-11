Palancıoğlu vatandaşın taleplerini dinliyor Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde hayata geçireceği projeler için vatandaşlarla görüşmeye devam ediyor. Şirintepe Sosyal Tesislerinde kadın kursiyerlerle bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve taleplerini her zaman dinliyor ve değerlendirmeye alıyoruz” dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:16