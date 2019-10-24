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Palancıoğlu: “Yatırımı gören şartlı bağışta bulunuyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanında yapmış olduğu yatırımları görenlerin şartlı bağışta bulunduğunu söyledi.

Palancıoğlu: “Yatırımı gören şartlı bağışta bulunuyor”

Yasaların belediyelerin ‘Şartlı Bağışta Alma’ imkanı sağlandığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve cami yapım ve onarım çalışmalarına bağışta bulunarak belediye yatırımlarına destek verildiğini kaydetti. Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilki başlatarak şimdiye kendi imkanları ile yapılan eğitim kurumları, sağlık tesisleri ve inşa edilen camilerin; hayırsever vatandaşları teşvik ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şartlı bağışların artışındaki en büyük etkinin Melikgazi'nin yerinde ve zamanında hizmeti sunduğudur. Çünkü hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyorlar. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir" dedi.
 

Kurumsal

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