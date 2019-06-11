Palancıoğlu: “Yeni bir iş kolu ve üretim alanı oluşturulmasına destek sağlarız”

Melikgazi Belediyesi’nin üretime, istihdama ve ekonomik yatırımlara büyük önem verdiğini hatırlatan Solucan Gübresi Üreticileri Dernek Başkanı Ayşe Çoşkun “tarım ürünlerine yapılan destek ve katkılar genel ekonomiye yansımaktadır. Melikgazi şehrinin tarımsal alanları bulunmaktadır. Bu alanlarda Solucan Gübresini tanıtmak, kullanımını artırmak istiyoruz. Bu amaç ile Başkan Dr. Palancıoğlu’nu ziyaret ettik. Solucan Gübresi internet üzerinden dahi satışını yapmak istiyoruz. Bu çok önemlidir. Çünkü üretim demek satış, pazarlama ve istihdam demektir” dedi.



Bu tür ziyaretlerden büyük keyif aldıklarını çünkü ilçe içerisinde bu tür ender ve özel üretim yaparak hem girişimciliklerini ortaya koyan, hem de şehrin ufkunu açan bireylerle tanışma imkanı bulduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Melikgazi ilçesinde son yıllarda büyük gelişim ve değişim gözlenmektedir. Üretim ve ticarette de büyük ilerlemeler kayıt edilmektedir. Özellikle enerji konusunda büyük yatırımlar gerçekleşmekte, küçük sanayi siteleri ile büyük üretimlerin temeli atılmaktadır. Tıpkı bu Solucan Gübresi üretiminde olduğu gibi yeni bir iş kolu ve üretim alanı oluşturulmasına destek sağlarız. Çünkü bu üretim aynı zamanda ekonomik kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacaktır”

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi şehri aynı zamanda kendine özgü bitki ve meyveleri olan bir üretim şehri olduğunu bu açıdan tarıma yapılacak her türlü projeye açık olduklarını sözlerine ekledi.

