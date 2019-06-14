Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu: “YKS katılacak öğrencilere başarılar diliyoruz”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı için Melikgazi Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Palancıoğlu: “YKS katılacak öğrencilere başarılar diliyoruz”

Sınav saatlerinde Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde gürültü olmaması için fen işlerinde hiç bir alt yapı ve asfaltlama çalışması ile bu süre içerisinde çöp toplama yapılmayacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle okul çevrelerindeki inşaatların belirtilen saatler içerisinde çalışma yapmaması için gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşık 2 milyon 446 bin gencin geleceğine yön verecek olan sınavda öğrencilere başarılar temennisinde bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.