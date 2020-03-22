Palancıoğlu’nda sağlıkçılara alkışla destek

Destek alkışına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de katıldı. Melikgazi’den alkışlar sağlıkçılar için yükseldi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlık personellerine destek olmak için, pencere ve balkonlardan alkışlanmasının tam anlamı ile toplumsal dayanışmanın güzel bir ifadesi olduğunu ve bu davranışa hem gönülden hem de bizzat uygulayarak destek olduklarını ifade etti.







Özellikle insan hayatının korunması ve halk sağlık için özveri ile çalışanlara saygı duyulması gerektiğini belirten Palancıoğlu, “Halk sağlığı için fedakârlık eden sağlık çalışanlarına herkesin duyulan saygıyı belli etmesi gerekir. 19 Mart akşamı ilkinin yapıldığı, 20 Mart’ta devam eden bu özverili çalışmayı takdir eden ve şükranlarını sunan Türk halkının alkış eylemlerine bizzat bizlerde katıldık, gönülden destek verdik” dedi.



Haber: Selma Kara