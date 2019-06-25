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Palancıoğlu’ndan Evliyalar Günü'ne Davet

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Evliyalar Günü münasebeti ile düzenlenen törene bütün Kayserililerin davetli olduğunu söyledi.

Palancıoğlu’ndan Evliyalar Günü'ne Davet

Melikgazi Belediye organizasyonluğunda düzenlenecek olan Evliyalar Günü için bölge muhtarları ile koordineli bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Evliyalar Günü etkinliğinde vatandaşların hem piknik yapabileceklerini hem de kültürel bir şenliğe iştirak edebileceklerini kaydetti.



Evliyalar Mevkisi tören alanında hazırlanacak olan 50 kazan etli pilav ve ayranın etkinliğe katılanlara ikram edileceğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu “Bu etkinlik ile hem geçmişimize sahip çıkarak gelecek kuşaklara kültürümüzü aktarmış oluyor, hem de bölge halkını bir araya getirerek kaynaşmasına, danışmasına ve dostlukların pekişmesine vesile oluyoruz. Sosyal Belediyeciğinin güzel bir öğreğini sergileyerek toplumsal barışa da vesile oluyoruz“ dedi.
 

İHA

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