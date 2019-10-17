Palancıoğlu’ndan mitinge davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı mitinge Kayserilileri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ziyaretlerinde kamu ve belediye yatırımlarının hizmete açılacağını belirterek, bu ziyaretin yine hizmet odaklı olduğunu ve bu yatırımlar içerisinde Melikgazi Belediyesi’ne ait bir dizi yatırımlarında bulunduğunu söyledi.



Başkan Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretinde Barış Pınarı Etkinlik Parkı, Bozgedik - Mustafa Satır Cami, TOKİ Aile Sağlık Merkezi, Kentsel Dönüşüm Konutları, Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Cami‘nin de hizmete açılacağını sözlerine ekledi.





Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş