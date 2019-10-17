Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı mitinge Kayserilileri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ziyaretlerinde kamu ve belediye yatırımlarının hizmete açılacağını belirterek, bu ziyaretin yine hizmet odaklı olduğunu ve bu yatırımlar içerisinde Melikgazi Belediyesi’ne ait bir dizi yatırımlarında bulunduğunu söyledi.
Başkan Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretinde Barış Pınarı Etkinlik Parkı, Bozgedik - Mustafa Satır Cami, TOKİ Aile Sağlık Merkezi, Kentsel Dönüşüm Konutları, Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Cami‘nin de hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş
Palancıoğlu’ndan mitinge davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları Cumhurbaşkanı’nın hitap edeceği mitinge davet etti.
17 Ekim 2019 Perşembe 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı mitinge Kayserilileri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ziyaretlerinde kamu ve belediye yatırımlarının hizmete açılacağını belirterek, bu ziyaretin yine hizmet odaklı olduğunu ve bu yatırımlar içerisinde Melikgazi Belediyesi’ne ait bir dizi yatırımlarında bulunduğunu söyledi.