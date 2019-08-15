Palancıoğlu’ndan personele teşekkür

Çalışanların bayram ziyaretlerini daha rahat bir zaman içerisinde gerçekleştirebilmeleri için bayramlaşmayı bayram sonrası ilk mesai günü yapmayı uygun bulduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir kurum olduğunu çalışanları ve ilçe halkı ile büyük bir aile olarak görüldüğünü belirtti.



Büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlar ile diğer sosyal, kültürel, sportif ve eğitimsel bütün faaliyetlerde, çalışanlarının emeğinin olduğunu vurgulayan Başkan Palancıoğlu, daha birçok hizmete birlikte imza atarak Melikgazi çalışanları olarak vatandaşlara büyük hizmetler sunacaklarını söyledi.



Mimarsinan Atölyesi, Serkent Temizlik Garajı, belediye hizmet binasında çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Palancıoğlu, çalışanların geçmiş bayramlarını en içten dilekleri ile kutladığını, sağlık ve mutluluk dilekleri ile uzun ömürler temenni ettiğini sözlerine ekledi.

