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Palancıoğlu’ndan SMS’le uyarı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara SMS göndererek uyarıda bulundu. Söz konusu SMS mesajında Başkan Palancıoğlu, “Belediyemizle olan işlerinizi mümkün olduğu kadar telefon ve internet üzerinden yürütürseniz salgın mücadelesindeki başarımız artacaktır” ifadelerine yer verdi.

Palancıoğlu’ndan SMS’le uyarı

Başkan Mustafa Palancıoğlu’nun vatandaşlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli hemşehrilerimiz, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ve Sağlık Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyemizle olan işlerinizi mümkün olduğu kadar telefon ve internet üzerinden yürütürseniz salgın mücadelesindeki başarımız artacaktır. Sizler bizler için önemli ve değerlisiniz. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Web: www.melikgazi.bel.tr; Telefon: 0352 252 13 00; Whatsapp: 0 530 253 91 91.”
 

Haber: Fatma Alkan

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