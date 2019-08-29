Palancıoğlu’ndan Zafer Bayramı mesajı

Büyük zafer ile Türk Milletin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa etmek üzere canla başla çalışıyor, belirlenmiş olan 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, yayımladığı mesajında şu açıklamalarda bulundu: “Büyük Taarruz sayesinde, işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırılmış ve istiklal mücadelemiz hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Halkımızın ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”