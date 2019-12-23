PALANCIOĞLU’NUN İDDİALI PROJESİ SONA YAKLAŞTI

Eğitime ve öğretime her türlü desteğin verildiğini ve gençler için birçok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Teknoloji lisemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 14 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunan bodrum, zemin ve 3 katlı binadan oluşuyor. 32 derslikli ve kimya, fizik, biyoloji sınıfları ile bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri bulunan bir eğitim merkezi olacak. Okulun binası bitti. Bu lisemiz Türkiye’nin en gözde liselerinden bir tanesi olacak. İddialıyız” dedi.



Palancıoğlu, “Çok öğrencinin başvuracağı bir lise olacak. Meslekle alakalı deneyimlerini bu okulda kazanacaklar. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz Kayseri’nin de Türkiye’nin de sanayisine yön verecek öğrencilerimiz olacak. Kayseri sanayi ile ticaret odası, organize sanayi müdürlükleri, üniversitelerin ve Teknopark’ın desteklediği bu lise sonrası inşallah iş garantili olarak öğrencilerin istihdamı sağlanacak. İnşallah okulumuzu tamamladıktan sonra bir ilk ve referans olarak Kayseri'de açılışını yapacağız" diye konuştu.







Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

