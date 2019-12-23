Eğitime ve öğretime her türlü desteğin verildiğini ve gençler için birçok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Teknoloji lisemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 14 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunan bodrum, zemin ve 3 katlı binadan oluşuyor. 32 derslikli ve kimya, fizik, biyoloji sınıfları ile bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri bulunan bir eğitim merkezi olacak. Okulun binası bitti. Bu lisemiz Türkiye’nin en gözde liselerinden bir tanesi olacak. İddialıyız” dedi.
Palancıoğlu, “Çok öğrencinin başvuracağı bir lise olacak. Meslekle alakalı deneyimlerini bu okulda kazanacaklar. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz Kayseri’nin de Türkiye’nin de sanayisine yön verecek öğrencilerimiz olacak. Kayseri sanayi ile ticaret odası, organize sanayi müdürlükleri, üniversitelerin ve Teknopark’ın desteklediği bu lise sonrası inşallah iş garantili olarak öğrencilerin istihdamı sağlanacak. İnşallah okulumuzu tamamladıktan sonra bir ilk ve referans olarak Kayseri'de açılışını yapacağız" diye konuştu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
PALANCIOĞLU’NUN İDDİALI PROJESİ SONA YAKLAŞTI
Ülkeye faydası olacak gençlerin yetişmesi için çeşitli projeler geliştiren ve eğitim-öğretime her türlü desteği veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir iddialı projeyle daha gündeme geliyor. Palancıoğlu’nun iddialı projesi olan ‘teknoloji lisesi’nde sona yaklaşılırken, okul tamamlandığında ilk ve referans bir okul olarak eğitim hayatına başlayacak. Böylece okuldan mezun olacak öğrenciler, hem Kayseri hem de Türkiye’nin sanayisine yön verecek bir potansiyel taşıyacak.
23 Aralık 2019 Pazartesi 09:59
Eğitime ve öğretime her türlü desteğin verildiğini ve gençler için birçok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Teknoloji lisemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 14 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunan bodrum, zemin ve 3 katlı binadan oluşuyor. 32 derslikli ve kimya, fizik, biyoloji sınıfları ile bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri bulunan bir eğitim merkezi olacak. Okulun binası bitti. Bu lisemiz Türkiye’nin en gözde liselerinden bir tanesi olacak. İddialıyız” dedi.