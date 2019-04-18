Ramazan Öncesi Mezar Bakımları Yapılıyor

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alıp bakım ve onarım ile her türlü ihtiyacının karşılandığı bölge mezarlıklarında öncelikle otların temizlendiğini ve ağaçlar ile diğer bitki türlerine bakım yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi’ne bağlı toplam 52 adet mezarlık bulunmaktadır. Kıranardı, Hisarcık, Gürpınar, Turan, Mimarsinan, Bürüngüz ve Gesi bölgelerinde yer alan bu mezarlıkların, Melikgazi Belediyesince bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu alanlarda öncelikle Fen İşleri Müdürlüğünce mezarlık girişlerinden başlayarak ara yollar ile genel bakımı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile de otlardan temizlendi. Nisan ayında başlayan bakım çalışması düzenli olarak devam etmektedir. Özellikle Ramazan ayı öncesi temizlik ve genel bakım tamamlanacaktır. Bayramda vatandaşlar rahatlıkla mezar ziyaretlerini yerine getirebileceklerdir” dedi.







Mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği için ekiplerin oluşturulduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, oluşturulan ekiplerce ağaçların sulanması için sulama tesisatları döşendiği, yürüyüş yollarının baskı asfalt yapıldığını ve otların temizlendiğini sözlerine ekledi.

