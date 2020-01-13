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Robotik kodlamayı deneyimlediler

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri Bilim Merkezi'ni gezerek robotik kodlama atölyesinde bilim ve teknoloji hakkında bilgi edindiler.

Robotik kodlamayı deneyimlediler
Çocuk Meclis Üyeleri yaparak-yaşayarak öğrenmenin farkında olarak bilimsel süreçte öğrenimlerine katkıda bulundular. Bilim Merkezi'ndeki birçok düzeneği merakla kullanan çocuklar, farklı deneylere ortak olarak keyifli vakit geçirdi.
Gerçekleştirilen gezi ile öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklar Bilim Merkezi’ni gezerek robotik kodlama atölyesinde incelemelerde bulunup deneyler yaptılar. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri gelişiyor. Çocuklar bilimsel ve teknik gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bularak teknolojiye olan meraklarını daha da arttırdılar” dedi.
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi ÜyeleriBİLİM MERKEZİMelikgazi BelediyesiMelikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
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