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Salgında Melikgazi’de işler aksamadı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak” dedi.

Salgında Melikgazi’de işler aksamadı
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Palancıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Başkan Palancıoğlu, “Sıfırdan yapılan yollarda süreç biraz yoracak ama vatandaşlarımızın sabırlı olması gerektiğini, bu sürecin duruma göre 1-2 ay sürebileceğini söylemek istiyorum. Şuanda ilkbaharın bitip yaza girme dönemindeyiz. Karasinek, sivrisinek ve haşarat ile ilgili de arkadaşlarımız yoğun bir gayret gösteriyorlar. Pandemiyle ilgili de zaten baştan beri muazzam bir çalışma yapmıştık. Hem maske dağıtımı hem 30 binin üzerinde iaşe dağıtımı hem de dezenfekte işlemi. Özellikle sağlık ocaklarında günde 4-5 defa dezenfekte yaptığımız, aynı şekilde ATM’ler ve akaryakıt istasyonlarında yoğun bir gayret gösterdik. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Yeni normalleşme süreci 1 Haziran’dan itibaren başlayacak. Burada da eksikliklerin giderilmesi lazımdı. Biz belediye olarak hem olağanüstü meclis toplantılarımızı yaptık hem de ihalelerimizi yaptık. Dolayısıyla bu yazı dolu dolu geçireceğiz. Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, akmayacak. Bunun müjdesini özellikle vereyim” şeklinde konuştu.
 

İHA

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