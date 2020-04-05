“Salgının ardından daha güçlü bir Türkiye çıkacak” Korona virüsüne karşı ‘Evde Kal Türkiye’ uyarılarına tam anlamı ile uyan ailelerin aslında birçok kazanımlar elde ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu süreç içerisinde sokağa çıkmayarak evre kalan ailelerin, aile olduğunu hissetmeye başladığını, monoton iş ve eğitim hayatından biraz olsun uzaklaşarak ailece kendilerine vakit ayırdıklarını söyledi.

05 Nisan 2020 Pazar 12:37