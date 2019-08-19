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Şampiyonlardan Palancıoğlu'na Ziyaret

30 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Uluslararası Avrasya Wushu Kungfu Şampiyonası’nda derece alan sporcular Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Şampiyonlardan Palancıoğlu'na Ziyaret

Sporcuların aldığı başarılarla Wushu Kungfu’nun Kayseri'de her geçen gün daha çok ilgi gören bir branş haline geldiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Gençlerimiz bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Sporun ve sporcunun yanında olan belediye olarak bizimde kendilerine desteklerimiz oldu. Salon sporlarına değer veriyor, elimizden geldiğince de destek olacağız. 12 ülkeden 570 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ilimiz ve ülkemiz adına yarışan 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar. Başarılarından ve ziyaretlerinden oldukça memnun oldum. 10 madalya ile dönmeleri ve Türk’ün ismini ve şanını Balkan ülkelerine duyurmaları gurur verici. Dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun” dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, sporcuların Türkiye'yi, Balkanlar’da Avrupa'da ve dünyada temsil ediyor olmalarından dolayı gurur duyduklarını bildirdi.


İHA

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