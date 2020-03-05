Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Sanayiciye destek olmamız lazım”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm temalı konferansa katıldı. Konferansta konuşan Başkan Palancıoğlı, “Sanayiciye destek olmamız lazım. Belediye olarak bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.

“Sanayiciye destek olmamız lazım”

Konferansta mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve dönüşümleri anlatan bir konuşma yapan Palancıoğlu, “Kayseri’nin en çok övündüğü konulardan bir tanesi hayırseverlik. Melikgazi’de birçok hayırseverimiz projelerimize destek veriyor. Erciyes Üniversitesi’nde mühendislik ve dijital dönüşüm üzerinde çalışmalar yaptım. Bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için savunma sanayisinin gelişmişliğine bakmanız lazım. Teknolojinin başlangıcı savunma sanayi ile başlamış. Öğrencilerimizin kendini geliştirmesi ülkemizi de geliştirecek. Öğrencilerimizin teknolojiyi takip ederek kendini geliştirmesi ve bunun üzerine önemli çalışmalar yapması lazım” dedi.



Belediye olarak teknoloji üzerine önemli projeleri olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Sanayiciye destek olmamız lazım. Belediye olarak bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah ilçemize bir Teknoloji Lisesi kazandıracağız. Çocuklarımız teknolojiyle tanışacak ve ilerde burası ileri teknoloji lisesi olacak. Teknoloji olmazsa olmaz. Türkiye olarak savunma sanayimizde muazzam bir gelişme kaydettik. Dışarıya bağımlı olmadan kendi savunma silahlarımızı üretir hale geldik. Ülkemizin güvenliği ve kalkınması için teknoloji önemli bunun için bu konferans da benim için oldukça önemliydi. Bu konferansı sağlayan üniversite yönetimine teşekkür ederim” diye konuştu.
 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Melikgazi BelediyesiPalancıoğluMustafa PalancıoğluMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.