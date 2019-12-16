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Şartlı bağış taleplerinde artış

Vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin büyük etkisi olduğunu söyledi.

Şartlı bağış taleplerinde artış
Belediyelerin Şartlı Bağışta alma imkânının yasalarca belirlendiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına hayırseverlerce destek verdiğini kaydetti.
Hayırsever vatandaşların bağışları ile Kayseri’de birçok kamu binasının şu anda hizmet verdiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sağlık ocağı, sağlık merkezi, ibadethane, kuran kursu ve okul gibi yatırımlar için şartlı bağışlar Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi. Şartlı bağışların artışındaki en büyük etkinin Melikgazi’nin yerinde, zamanında ve süresinde hizmeti sunduğudur. Çünkü hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyor. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir.” dedi.

Aralık Ayı Meclis toplantısında Ali Ulvi İpek tarafından yine şartlı bağış talebinin oy birliği ile kabul edildiğini ve Ali Ulvi İpek adına Esentepe Mahallesi’ne Kuran Kursu inşa edileceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin yine birçok hayırsevere örnek olduğunu ve onları teşvik ettiğini söyledi. 
 

Kurumsal

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mk 4 hafta önce

birde şu müstakil evleri bir an önce yıkın yeşil alana gidenleri yıkın bina aralarında kaldımal sahipleriyle belediye anlaşma yoluyla yıkılması yıldırım beyazıt tabya cd hulisi akara baglanıyor görünüm kötü palancaoglu

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