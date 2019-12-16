Şartlı bağış taleplerinde artış Vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesinin yerinde ve zamanda yapmış olduğu yatırımların ve hizmetlerin büyük etkisi olduğunu söyledi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:39