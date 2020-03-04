Seçim projeleri İldem’de hayata geçiyor

İldem’de yerinde tespit çalışmalarına başlayan Mustafa Palancıoğlu, yaşlıları ve gençleri sevindirecek projenin temelini nisan ayında atacaklarının müjdesini vererek, “İldem Cumhuriyet Mahallemizde projemiz için yer tespiti yaptık, incelemelerde bulunduk. Hem gençlerimize hem de bayanlara müjdelerimiz var. Buraya yaşlı ve gençlerimizin içinde keyifle zaman geçireceği, çay kahve içeceği güzel bir tesis yapacağız. Üst katıda çocuklarımızın ders çalışması için kütüphane olacak. Dolayısıyla şehir merkezine gitmelerine gerek kalmayacak. Nisan ayı gibi temelini atıp, bu yazın sonunda doğru tamamlayacağız. Şimdiden tesisimizin İldem halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.







Başkan Palancıoğlu, ayrıca mahalledeki Zeki Soygüllüce Parkı’nın içinde kadınların kullandığı prefabrik sosyal tesisi yeniden revize edeceklerini ve tesisi yepyeni haliyle kadınların hizmetine sunacaklarını söyledi.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk