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Seçim projeleri İldem’de hayata geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Başkan Palancıoğlu, seçimde söz verdiği “Eski Çınarlar Yaşam Merkezi” ve “Akıl Küpü Çalışma İstasyonu” projelerini İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirecek.

Seçim projeleri İldem’de hayata geçiyor

İldem’de yerinde tespit çalışmalarına başlayan Mustafa Palancıoğlu, yaşlıları ve gençleri sevindirecek projenin temelini nisan ayında atacaklarının müjdesini vererek, “İldem Cumhuriyet Mahallemizde projemiz için yer tespiti yaptık, incelemelerde bulunduk. Hem gençlerimize hem de bayanlara müjdelerimiz var. Buraya yaşlı ve gençlerimizin içinde keyifle zaman geçireceği, çay kahve içeceği güzel bir tesis yapacağız. Üst katıda çocuklarımızın ders çalışması için kütüphane olacak. Dolayısıyla şehir merkezine gitmelerine gerek kalmayacak. Nisan ayı gibi temelini atıp, bu yazın sonunda doğru tamamlayacağız. Şimdiden tesisimizin İldem halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.



Başkan Palancıoğlu, ayrıca mahalledeki Zeki Soygüllüce Parkı’nın içinde kadınların kullandığı prefabrik sosyal tesisi yeniden revize edeceklerini ve tesisi yepyeni haliyle kadınların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

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