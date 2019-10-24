“Şehircilik adına Kayseri’de çok önemli çalışmalar yapılıyor”

Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediye başkanların tecrübeli olmaları, Önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı olan şu anda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ve Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin Cumhurbaşkanı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi olması Kayseri için büyük bir şans.” dedi.



Toplantıda konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

“KAYİMDER Kayseri’de kurulmuş çok önemli bir oluşumdur. Çünkü birçok olumsuzlukların bertaraf edilmesine vesile olmaktadır. Bu programda inşaat mühendisleri ve sektör mensupları ile bir araya geldik. İnşaat ve şehircilikle alakalı en parlak dönemi yaşıyoruz. Şehrimize katkı sağlayan her türlü görüş ve öneriye açığız. Ben harita Mühendisi ve bu konuda üniversite de dersler vermiş akademisyen olarak birçok toplantıda yer alıyorum. Şehir merkezi, sayfiye alanı ile kırsal kesimde yapılacak inşaatları aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü hepsinin kendine göre değişkenleri var.”



“İnşaat sektörü temsilcilerin bir araya geldiği bu toplantıda yapılan açıklamaların bir sonuç bildirgesi olarak yayınlanması bence çok önemli” diyen Başkan Palancıoğlu, şehircilik gelişimi ve şehirleşme adına Kayseri’de çok önemli çalışmaların yerine getirildiğini kaydetti.

