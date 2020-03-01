Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehitler için sabah namazında buluştular

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camiinde düzenlenen “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek şehitler için dua ettiler. Palancıoğlu konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması ve Türkiye’nin sıkıntılarını aşması ve daha da güçlenmesi için bu sabah birlikte dualar ettik” dedi.

Şehitler için sabah namazında buluştular

Hunat Camii'nde sabah namazında şehitleri anmak ve şehitlere rahmet okumak için bir araya geldiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz.



Özellikle Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması ve Türkiye’nin sıkıntılarını aşması ve daha da güçlenmesi için bu sabah birlikte dualar ettik. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından oldukça yararlı. Çünkü gün birlik ve beraberlik olma günüdür. Bu sabah burada Cenabı Allah nasip etti bu aziz cemaatimiz ve sevgili evlatlarımızla beraber sabah namazını kıldık. Allah’a ne kadar şükür etsek az. İdlib şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için duada buluşalım istedik. Bu millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah onlardan razı olsun” dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır ile cami cemaatine Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile birlikte çorba ikramında bulundu.
 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi BelediyesiHunat Camii
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.