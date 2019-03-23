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ŞOFÖRLER İÇİN ÖZEL PROJELER VAR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri’de 380 bin araç olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle sürücülerimizi ve bunların meslek odaları olan, Şoförler ve Otomobilciler Odamızı çok önemsiyoruz ve yeni dönemimizde de inşallah esnaflarımız için özel projelerimiz var” dedi.

ŞOFÖRLER İÇİN ÖZEL PROJELER VAR
PEK ÇOK ÖNEMLİ İŞİ YAPIYORLAR
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası esnafının önemli bir görevi yerine getirdiklerini çünkü trafikte bulunan tüm araçlardan, plakaların basılmasından ve araç tescil gibi birçok önemli çalışmayı yerine getirdiğini söyledi. 

KAYSERİ’DE 380 BİN ARAÇ VAR
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası esnafı için ayrı bir statü uygulayarak meslek içinde yeni bir çalışma sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’de şu anda kullanılan araç sayısı 380 bindir. Yani nüfusa göre araç sayımız oldukça yüksektir. Bizler yol, köprü gibi trafiği rahatlatıcı hizmetler sunarken araçların bakımlı, plakalı ve tescilli olmasıyla bu odamız ilgilenmektedir. Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Oda esnafımız için projelerimiz vardır, birlikte uygulayacağız ve Türkiye’ye örnek olacağız" dedi. 



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Fatma Alkan

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