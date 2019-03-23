ŞOFÖRLER İÇİN ÖZEL PROJELER VAR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri’de 380 bin araç olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle sürücülerimizi ve bunların meslek odaları olan, Şoförler ve Otomobilciler Odamızı çok önemsiyoruz ve yeni dönemimizde de inşallah esnaflarımız için özel projelerimiz var” dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:19