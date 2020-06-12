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Sokak hayvanlarına yardımda belediye-üniversite işbirliği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde bulunan hayvan hastanesini ziyaret etti.

Sokak hayvanlarına yardımda belediye-üniversite işbirliği

Hastanede incelemelerde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, burada sokak hayvanları ve evcil hayvanların 24 saat sağlık hizmeti aldığını söyledi. Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi konusunda Melikgazi Belediyesi ve Veterinerlik Fakültesi olarak işbirliği içinde çalıştıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitemizde Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ve dekanlarımız ile birlikte Veterinerlik Fakültesi Eğitim Araştırma ve hayvan hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.



İlçemizdeki hayvanların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Burada sokak hayvanları ve evcil hayvanlar 24 saat hizmet alıyor. Türkiye’de akredite olmuş en önemli hastanelerimizden bir tanesi Erciyes Üniversitemiz’de bulunuyor. Bu çok büyük bir hizmet. Bu kapsamda Sayın Rektörümüze, Dekanımız Abdullah İnce Hocamıza ve ilgili arkadaşlara bu güzel hizmet için teşekkür ederim. Biz Melikgazi Belediyesi olarak Veterinerlik Fakültesi ile işbirliği içindeyiz. Biz sokak hayvanlarının tedavisi için buraya getiriyoruz. Bu konuda bize büyük destek veriyorlar. Rektörlüğümüz ile birlikte üniversite öğrencilerimize yeni sosyal alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Ziyaret için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Üniversitemiz birçok alanda öncülük ediyor. Öncülük ettiği alanlardan bir tanesi de veteriner hekimliği hastanemiz. Türkiye’de en iyisi olan hastanelerden. Yoğum bakım ünitesi var ve yeni bir büyük baş hayvan hastanemizin temelini atacağız. İnsanların yanında hayvanlarımıza da sağlık hizmetlerini veriyoruz. Belediyemiz ile işbirliği çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
 

Kurumsal

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