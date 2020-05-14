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Son ödeme tarihi 1 Haziran

Melikgazi Belediyesi, emlak vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 1. taksit son ödeme tarihinin 1 Haziran 2020 olduğunu hatırlattı. Yapılan hatırlatmaya göre mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ilk taksit ödemeleri 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Mükellefler, ödemelerini belediye veznelerinden yapabildikleri gibi internet üzerinden de yapabilecek.

Son ödeme tarihi 1 Haziran

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlardan tahsil edilen vergi ve diğer tüm gelirlerin hizmet olarak geri döndüğünü belirterek, “Emlak vergisi ödemelerinizi www.melikgazi.bel.tr web adresimiz e-belediye üzerinden online olarak evlerinizden çıkmadan yapabilirsiniz. Nakit olarak ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız ise belediyemiz veznelerinden ödeme yapabilecektir. Ayrıca veznelerimiz 20, 21, 22 Mayıs günleri saat 19.00’a kadar hizmet verecek. Yoğunluğu önlemek ve hemşehrilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz." dedi.
 
 

Kurumsal

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