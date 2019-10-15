Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Konu hakkında açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzuna vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ifade ederek, “Melikgazi Belediyesi olarak haftanın 7 günü hizmet veren Tınaztepe ve Danışmentgazi yüzme havuzlarına özellikle bayanların büyük ilgisi olmaktadır. Haftanın belirli günlerinde belirli yaş gruplarına tahsis edilen yüzme havuzlarımız sık sık temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Öncelikle çocuklara tahsis edilen havuz daha çok gündüzleri hizmet verirken saat 17.00’den itibaren erkeklere tahsis edilmiştir. Dolayısıyla her yaş grubuna hizmet vermektedir. Yazın sıcaktan bulananlara hizmet veren havuzlar uzun kış akşamlarında ılık su halinde de hizmet vermektedir.” dedi.

