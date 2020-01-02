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Tapu Kadastro ile protokol imzalandı

Melikgazi Belediyesi ve Tapu ve Kadastro 11'inci Bölge Müdürlüğü arasında web tapu üzerinden işlem yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Tapu Kadastro ile protokol imzalandı

Melikgazi Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokolle artık web tapu sisteminden elektronik ortamda işlem yapılması mümkün hale gelecek. "Kurumlar arası işbirliği kapsamında Tapu Kadastro Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerle işbirliği içinde daha hızlı çalışmak üzere protokol imzaladık" diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile hayırlı güzel bir işe imza attık. Tapu Kadastro Müdürlüğümüzün binası Melikgazi’mizde tamamlanmak üzere. Mart ayı içinde tüm kadastro müdürlüklerimizin ve bölge müdürlüklerimizin buraya taşınmasıyla daha yakın mesai yapmaya başlayacağız. Bölge müdürlüğümüze belediyemize sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Vatandaşın alım satım işlemleri en hızlı şekilde çözülüyor. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Tapu ve Kadastro 11'inci Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ise, “Tapu ve kadastro olarak belediyemizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu hizmetleri de yürütürken de belediyemizle işbirliği içinde olmamız bizleri mutlu ediyor. İmzaladığımız protokol sayesinde de yine vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Kurumsal

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