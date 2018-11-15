Tarihi Kentler Birliği'nden Melikgazi'ye 'Metin Sözen' Büyük Ödülü

'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' ise Melikgazi Belediyesinin Kentsel Bütünlük İçinde 6 Projesi İle 5 Uygulama çalışmalarına verildiğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 5 ibadet, 3 konak, Ağırnas Yeraltı şehri ile Dörtayak Türbe Restorasyon çalışması olmak üzere 11 yapının ödüle layık bulduğunu kaydetti.

Ödüle layık bulunan 11 çalışmada eserlerin çevresi ve kültürel yapı içerisindeki bütünlük, yanını tamamlanması ile tekrar kültürel miras olarak günümüz hizmetine sunulmasının Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' almasına en büyük etken olduğunu ifade eden. Başkan Büyükkılıç''Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyoruz. Tamamlanan yapıda günümüzün hizmetine sunuyoruz. Gerçekleştirilen ve çalışması tamamlanan 36 eserde 11 eserimiz ödül almıştır. Bu da yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir. Aslına uygun çalışmamız kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı ödüle layık bulunmuştur. Bu bizim çalışma şevkimizi artırmaktadır'' dedi.

'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü' bizzat Prof.Dr. Metin Sözen’den alan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, onarılan ve gelecek kuşaklara kültür mirası olarak hizmet verecek eserlerin Anadolu’nun birer tapusu olduğunu sözlerine ekledi.

