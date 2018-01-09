Tarihi köprü Melikgazi Belediyesi'ne emanet

Sevgimizi ve birlikteliğimizi birbirimize bağlayacak

Gesi Bağpınar Mahallesi “Bağpınar (ısbıdın) Aşağı Köprüsünün” bunduğu alanda korunarak aslına uygun olarak yenileneceğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Eski sokak köprülerimizin şehir planında hepsinin yerleri bellidir. Bağpınar’daki köprü aslına uygun olarak inşa edilecek ve yine bizleri birbirimize bağlayarak ulaşmamızı sağlayacaktır“ dedi.

köprülerin mülkiyet sorunları yok

Bağpınar (ısbıdın) Aşağı Köprüsünün mülkiyet sorunu olmadığını hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, tarihi köprünün imar palanını işlenerek onarılması için Belediye Meclisinden oybirliği ile karar alındığını sözlerine ekledi.

İHA