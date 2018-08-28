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Tarıma Melikgazi desteği

Bölge kalkınması ve Melikgazi halkı için spor, sağlık ve eğitim hizmetlerine büyük önem verdiklerini ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bölgesel tarım sektöründe gelişim ve yaygınlaştırmayı sağlamak içinde projeler ürettiklerini söyledi. 

Tarıma Melikgazi desteği

Enerji ve su kaynakları için büyük rekabet yaşadığını ancak dünyanın tarıma yöneleceğini çünkü her türlü teknik gelişme ve büyüme sağlansa da sonuç da insanoğlu için tarımın büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak özellikle kırsal alanları ile yaşamı destek ve katkı sağlayacaklarını kaydetti. 

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Hisarcık, Kıranardı, Mimarsinan, Gesi gibi tarımın bölge halkı için ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Bölge tarımın gelişime destek olmak üzere bağ ve sayfiye alanı olarak kullanılan alanlarda kırsal yaşamı desteklemek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.Spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin tarım ve tarım alan ve ürünlerine de destek olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız“ dedi. 

Başkan Memduh Büyükkılıç, bağ ve sayfiye alanı olarak kullanılan alanlarda kırsal yaşamı desteklemek amacı ile çalışmalar yapılabilmesi için Belediye meclisince oy birliği ile karar verildiğini sözlerine ekledi. 

İHA

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