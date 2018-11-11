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Tarıma Melikgazi Desteği

Melikgazi Belediyesi bölgesel tarım sektöründe gelişim ve yaygınlaştırmayı sağlamak için bölgesel sulama tesislerin Melikgazi Belediyesince işletileceğini ve destekleneceğini söyledi.

Tarıma Melikgazi Desteği

Su kaynakları için dünyada büyük arayış yaşadığını ve tarıma büyük yöneliş olduğunu çünkü gelişme ve büyüme sağlansa da sonuç da insanoğlu için gıdanın büyük önem arz ettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle kırsal alanlarda yaşamı destek ve katkı için sulama tesislerin belediyeye devir edileceğini bunun için çalışma yaptıklarını kaydetti.
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Devlet Su İşleri Sulama Tesislerin Melikgazi Belediyesine devri için Belediye Meclisinden karar alındığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Bölge tarımın gelişime destek olmak üzere tarımsal alan olarak kullanılan ve tarım ürünü yapılan kırsal bölgelerde kırsal yaşamı desteklemek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Spor, sağlık ve eğitimden sonra bölgenin tarım ve tarım alan ve ürünlerine de destek olacağız ve gelişmesine katkı sağlayacağız. Bu neden ile Sulama kanalları inşa ediyoruz. Şimdi de Sulama Tesisleri belediyemiz bünyesinde işletilerek tarımsal üretime destek sağlanacaktır. Dolayısı ile istihdama ve ekonomiye de destek olunacaktır“ dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, tarım alanların geliştirilmesi, bölgesel ürünlerin tescillenmesi ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların büyük bir hızla ve devamlılık ile yapıldığını sözlerine ekledi
 

İHA

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