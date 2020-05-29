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Tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı

Melikgazi Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün cuma namazı kılınacak olan cami ve mekânlarda hazırlıkları tamamladı. Cuma namazı öncesi ilçe genelinde cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

Tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı
Bugün ibadete açılan camilerde kılınacak olan Cuma namazı için tek kullanımlık seccade ve maske dağıttıklarını ve son 3 gündür camilerde dezenfekte çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “İlçemizin genelinde ibadete açılan camilerde ekiplerimiz dezenfektanlı yüzey temizleyicileri ve cami bahçelerinde basınçlı yıkama araçlarımız ile temizlik yaptı. Bu süreç zarfında vatandaşımızın sağlığı için titiz bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik. Salgının başladığı ilk günden itibaren okullar, camiler, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, ortak kullanım alanları, bankalar, eczaneler, sağlık merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyorduk. Cuma namazı öncesi camileri de baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdik. Namazdan öncede birçok camimizde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıttık. Rabbim biran önce bu salgın belasından bizleri kurtarsın. İnşallah en kısa sürede eski sağlıklı günlerimize döneriz. Belediye olarak pandemi sürecinde hijyen ve temizlik çalışmalarımız sürekli devam edecek." dedi.
 

Kurumsal

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