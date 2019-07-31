Teknoloji lisesinin inşaatı tamamlandı

Kayseri'nin her türlü bilgi birikimine, teknolojik alt yapıya ve bunu destekleyecek kurum ve kuruluşlara sahip olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak eğitimde Melikgazi Teknoloji Ortaokulu ve Lisesi gibi özel nitelikli eğitim merkezinin bu yıl bir ilk ve referans olarak Kayseri'de açılacağını söyledi.



Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 14 bin 800 metrekare kapalı ve 9 bin 800 metrekare açık alanı bulunan bodrum, zemin ve 3 katlı binanın Melikgazi Teknoloji Ortaokulu ve Lisesi Hayırlı olsun olarak açılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Kayseri bir üretim merkezi olup son yıllarda uçak ve otomobil sanayisi, bilgisayar yazılımı, ülkemiz ise uzay sanayisi, insansız hava taşıtları, NANO teknolojisi, iletişim gibi çok geniş bir alanda öncülük etmektedir. Çin ve Japon heyetleri ilimizde yatırım için incelemelerde bulunmaktadır. Bunun için şehrimizde Teknoloji Lisesi ile Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimize bölge şehir olarak bu eğitim merkezini kazandırmak istiyoruz. Bu teknoloji okulu fen liseleri gibi özel öğrencileri kabul edecek ve bu öğrenciler altyapılı yetişmiş olarak mühendislik fakültelerine giriş yapabileceklerdir. Üniversitelere hazır yetişmiş öğrenci olarak eğitime başlayacaklar. Kayseri Sanayi ile Ticaret Odası, Organize Sanayi Müdürlükleri, üniversitelerin Tekno-Park kuruluşları destekli bu liseler aynı zamanda lise sonrası iş garantili olarak öğrencilerin istihdamı sağlanacaktır."



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Teknoloji Lisesi’nin kaba inşaatın tamamlandığını 32 derslikli ve kimya, fizik, biyoloji sınıfları ile bilgisayar laboratuvarları ve atölyeleri bulunan bir eğitim merkezi olacağını sözlerine ekledi.

