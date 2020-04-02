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Temizliği yapılan alanlar otopark olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesinde yapılan reglaj ve temizlik çalışmasına katılarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Palancıoğlu reglajı ve temizliği yapılan alanların otopark olarak kullanılacağını da söyledi.

Temizliği yapılan alanlar otopark olacak

Sosyal mesafeyi koruyarak sahada yapılan çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan ve alanı inceleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Şehir merkezleri misafir odaları gibidir, her zaman temiz ve bakım olması lazım. Bu kapsamda şuanda çalışmalara başladık. Koronavirüs salgınından dolayı personellerimizin çoğu çalışmıyor. Arazi çalışmalarında sıkıntı yok. Fırsattan istifade şehir merkezimizi tamamen temizliyoruz. Bu alanların reglajını yapıp otopark alanı olarak da kullanılmasını sağlayacağız. Bu sayede şehir merkezindeki otopark sıkıntısını çözmüş olacağız hem de şehir merkezinde bulunan hafriyat ve çöpleri temizlemiş olduk. Burada aynı zamanda terk edilmiş olan metruk binaların sahipleriyle anlaşıp bu binaları yıkıp temizliyoruz. Dolayısıyla şehir merkezi hafriyat ve çöplerden arındırılmış oluyor” dedi
Bölgeye yakın zamanda yaya yolu ve ağaçlandırma çalışması da yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Buraların güzelleşeceğinin müjdesini şimdiden veriyorum. İnşallah yaz boyuna çalışmalarımız devam edecek ve şehir merkezinin güzelleştiğini hepimiz göreceğiz. Çünkü yapılan her iş Melikgazi’ye değer” diye konuştu.

Haber: Selma Kara

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