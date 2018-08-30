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 “Türk milleti 30 Ağustos’ta bağımsız yaşama onuruna kavuştu”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos'un vatanımı işgal edenlere karşı, milletin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği eşsiz kurtuluş destanının adı olduğunu belirtti.

 “Türk milleti 30 Ağustos’ta bağımsız yaşama onuruna kavuştu”

Cumhuriyette hayat veren büyük zaferinin doksanıncı yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirten Büyükkılıç, 26 Ağustosta başlayan ve 30 Ağustos 1922 de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını, Türk Milleti Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu dile getirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:
"30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Aziz Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin doksan altıncı yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla; Saygıdeğer Melikgazili hemşerilerimizin, Aziz Türk Milletinin ve kahraman Türk Ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” 

İHA

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