Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Kamçı’dan Başkan Büyükkılıç’a Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ' a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Kamçı’dan Başkan Büyükkılıç’a Veda Ziyareti

Veda ziyaretinde, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Süleyman Kamçı, görev süresi boyunca Kayseri için güzel hizmetlerde bulunmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle yerel yönetim başkanlarının kendilerine her zaman destek olmuşlardır. Bundan olayı teşekkür ediyorum" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Vali Süleyman Kamçı’nın Kayseri'den ayrılmasından üzüntü duyduklarını belirtti ve Vali Süleyman Kamçı'ya Kayseri adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen veda ziyaretinde Melikgazi Belediye Büyükkılıç, Vali Süleyman Kamçı'ya işlemeli vazo hediye etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiVALİ KAMÇIVeda ZiyaretiSüleyman Kamçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.