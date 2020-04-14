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Vatandaş evde kalırken Melikgazi çalışmalarını hızlandırdı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Fatih Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak, 1886. Sokak ile Hisar Sokak’ta toplamda yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yola sıcak asfalt serilecek.

Vatandaş evde kalırken Melikgazi çalışmalarını hızlandırdı
Vatandaşların evde kaldığı sürede yoğunluğun az olduğu kırsal mahallelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Palancıoğlu, “Korona virüsle mücadele ederken bu dönemi yoğunluğu az olan kırsal mahallelerdeki alanlarda çalışmalar yaparak geçiriyoruz. Asfalta ihtiyacı olan tüm mahallelerimizi asfaltlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta 2,5 kilometre asfalt ve 1886. Sokak ile Hisar Sokak’ta toplam 600 metre asfalt çalışmamız olacak. Mimarsinan halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Mezarlık Sokak’ta da çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Burada 2,5 kilometrelik yola 2 bin ton asfalt kullandık. Burasının alt yapı çalışması tamamlanmıştı. Asfalt çalışması da tamamlandı, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Belediyecilik 24 saat. Çöpler her gün toplanıyor, temizlik her gün yapılıyor, ihtiyacı olan yollarımıza asfalt ve kaldırım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tabi ekiplerimiz çalışırken sosyal mesafe kuralına ve tedbirlere uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Mesai arkadaşlarıma bu hizmetleri aksatmadan sürdürdüğü için teşekkür ederim” diye konuştu.
 

Haber: Şura Gögebakan

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