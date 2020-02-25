Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Palancıoğlu'na Ziyaret

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve daire müdürleri Vergi Haftası münasebetiyle Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı'dan Palancıoğlu'na Ziyaret

Ziyaretleri için Ahmet Günçavdı’ya teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Vergi önemli. Vatandaşlarımız, sanayicimizin, esnafımızın hem gelir hem emlak vergileri kapsamında devletimiz hizmetlerini bu gelirle yürütüyor. Türkiye'den toplanan vergilerin bir miktarı belediyelere, yerel yönetimlere aktarılıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız hizmetler, yollar, parklar, sosyal tesisler ve tüm hizmetler vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılmış oluyor. Tüm vergi mükelleflerine ve vatandaşlarımıza vermiş oldukları bu vergilerden dolayı teşekkür ediyor, Vergi Haftasını kutluyorum.” dedi.



Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise Başkan Palancıoğlu'na gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkuku hakkında bilgiler vererek, “Vergi Haftası kutlamaları kapsamında mükellefleri ziyaret ediyor, onları dinliyor ve sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Devletimiz için vergi en önemli kaynak. Bizde bunun önemini herkese aktarmak istiyoruz.” diye konuştu.

Günçavdı, Başkan Mustafa Palancıoğlu’nun yakasına Vergi Haftası konulu rozet takarak, çiçek takdim etti.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.