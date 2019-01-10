Vizyon Projeler Başkent'te Görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu işbirliğinde Ankara’da dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile başlayan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler” Sempozyumu ikinci gününde devam ediyor.



Bu sempozyumda önemli bilgiler edindiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Birçok konuda konunun uzmanları tarafından yeni dönemde bizlere ışık tutacak, çalışmalarımıza yön verecek oldukça önemli bilgiler verildi. Ankara’da ikili görüşmelerimize de devam ediyoruz. 8 Ocak’ta açıkladığımız 150. Yılda 150 vizyon projemiz içerisinde sağlık alanında yapacağımız yatırımlarla ilgili Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüş alışverişinde bulunarak projelerimizden kısaca bahsettik. Amacımız Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanesi’ne sahip olan ve sağlıkta bölge şehir konumunda bulunan Kayseri’mizi sağlık alanında zirveye taşımak sağlık turizmini geliştirmektir. Yerel kalkınma projeleri olarak ele aldığımız özellikle tarım ve hayvancılık alanında şehrimizi kalkındıracak projelerimizle ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ile istişarede bulunarak projelerimizi anlattık. Doğduğu yerde doyurma, tersine göçü özendirme anlayışımızla kırsal kesimde yerel kalkınmayı başlatacağız.” dedi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç Sağlık Bakan Yardımcıları Muhammed Güven ve Emine Alp Meşe ile görüş alış verişinde bulundu.

