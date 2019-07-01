Wuhan yöneticileri Melikgazi’de inceleme yaptı

Çin’in Wuhan şehrinin Melikgazi’ye benzerliği olduğunu her iki şehrin coğrafi olarak ulaşım ağının ortasında bulunduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, dünya şehirlerinin artık kültürel değerler yanında ekonomi olarak potansiyel gördükleri şehirler ile ortak çalışma isteğinde bulunduklarını Melikgazi’nin de alt yapısı, iş adamları ve kent yöneticileri ile gelecek vaat ettiğini kaydetti.



Wuhan ile Melikgazi kent yöneticilerin ikili görüşmelerinin İç Anadolu ve Türkiye için de çok önemli olduğunu çünkü Wuhan şehrinin otomobil, demir-çelik, optik, elektronik, biyoloji mühendisliği ve endüstriyel ürünlerin üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ikili görüşmelerde işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek proje ve yatırımların ele alındığını sözlerine ekledi.

