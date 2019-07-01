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Wuhan yöneticileri Melikgazi’de inceleme yaptı

Melikgazi’nin dünya şehirleri arasında yer aldığını bunun en büyük kanıtının ise artık dünyaya teknoloji, eğitim ve enerji veren şehirlerinin Melikgazi’yi ziyaret etmeleri olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan yöneticilerinin Melikgazi’yi detaylı gezmeleri tesadüf değildir. Bu Melikgazi’nin dünyadaki yerini, konumunu, önemini ve her şeyden önce potansiyelini göstermektedir” dedi. 

Wuhan yöneticileri Melikgazi’de inceleme yaptı

Çin’in Wuhan şehrinin Melikgazi’ye benzerliği olduğunu her iki şehrin coğrafi olarak ulaşım ağının ortasında bulunduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, dünya şehirlerinin artık kültürel değerler yanında ekonomi olarak potansiyel gördükleri şehirler ile ortak çalışma isteğinde bulunduklarını Melikgazi’nin de alt yapısı, iş adamları ve kent yöneticileri ile gelecek vaat ettiğini kaydetti. 

Wuhan ile Melikgazi kent yöneticilerin ikili görüşmelerinin İç Anadolu ve Türkiye için de çok önemli olduğunu çünkü Wuhan şehrinin otomobil, demir-çelik, optik, elektronik, biyoloji mühendisliği ve endüstriyel ürünlerin üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ikili görüşmelerde işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek proje ve yatırımların ele alındığını sözlerine ekledi. 
 

İHA

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