Yalınoğlu Cami tanıtım törenine yoğun ilgi

Tanıtım törenine Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve çok sayıda davetli katıldı. Mimarsinan Bölgesi Kayapul Mahallesinde Hayırsever Mustafa ve Reyhan Yalınoğlu ailesinin yaptırdığı Yalınoğlu Camisi’nin bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunan, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Camide ilk Cuma namazımızı kılarak tanıtımını yapmış olduk. Yarın da inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle toplu açılış töreni ile ibadete açılacak. Belediyeler olarak hayırseverlerimizin yatırımlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmenin gayretini veriyoruz. Cenab-ı Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Melikgazi’mizde şuanda inşaatı devam eden sağlık ocağı, okul ve camilerimiz var. İnşallah yakında onları da tamamlayacak ve hizmete sunacağız. Tekrar camimizin hayırlı olmasını dilerim. Camiyi yaptıran Mustafa Amca'dan Allah razı olsun.” dedi. Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Camii’nin çevre düzenlemesi, otopark ve yeşillendirme çalışmalarının Melikgazi Belediyesince yapıldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri denilince akla ilk gelenlerden birinin de hayırseverler şehri olduğunu belirtti.







Mustafa-Reyhan Yalınoğlu Camii’nin 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği toplu açılış töreni ile resmi açılışının yapılacağını bildiren Başkan Palancıoğlu, Kayserilileri yarın toplu açılış için meydan mitingine davet etti.

