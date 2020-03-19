Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Yaşlılarımız bizim baş tacımız”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutlayan bir açıklama yaparak, emekli vatandaşlara yönelik hazırladığı Eski Çınarlar Yaşam Merkezi projesini anlattı. Palancıoğlu, “Yaşlılarımız bizim baş tacımız” dedi.

“Yaşlılarımız bizim baş tacımız”

“Geçmişimize saygı, geleceğe yatırımdır” diyen Palancıoğlu, “Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Bizler babaannelerimizin, anneannelerimizin kucağında büyüdük. Onlardan oturmayı kalkmayı, saygıyı, sevgiyi öğrendik. Bizim kültürümüzde küçüklerimize sevgi, büyüklerimize de saygı ile yaklaşmak vardır. Onların engin tecrübeleri, geleceğimize ışık tutmaktadır. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara her zaman saygı ve hürmet göstermeyi nasip etsin. Yaşlılarımız, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Yaşlılarımızın yaşama etkin bir biçimde katılmalarına imkân sağlamalı, toplum için ne kadar değerli olduklarını anlamalarını ve yaşama sevinçlerini kaybetmemelerini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Toplumda her kesime yönelik projelerinin olduğunu ve bunlar arasında yaşlılar için tasarladığı Eski Çınarlar Yaşam Merkezi Projesini anlatan Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi: “Tecrübe bizler için önemli. Dolayısıyla yaşlılarımıza eski çınar yaşam merkezimizde ağırlayacağız. Sıcak bir yuva şeklinde olacak eski çınarlar yaşam merkezini hayata geçiriyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan büyüklerimizin eğlenceli ve huzurlu vakit geçirebileceği Eski Çınarlar Projemizde de büyük yol kat ettik. Bu yaşam merkezimizde emeklilerimiz bir araya gelerek dolu dolu vakit geçirecek ve sosyalleşecek. Burada ebru, resim, hat, fotoğraf gibi sanat dallarında kurs ve eğitim alacaklar. Tüm emeklilerimizi bu tesisimize beklerim. Bu kapsamda büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor; Allah'tan sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum.”



Haber: Şura Gögebakan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.