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Yatırım ve hizmetler ödüllendirildi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisince 2018 yılı “Yılın Yerel Yöneticileri” değerlendirilmesinde yine Melikgazi’nin yatırım ve hizmetlerin ödüllendirildiğini bildirdi.

Yatırım ve hizmetler ödüllendirildi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 2018 yılı içerisinde kentsel dönüşüm çalışmalarının ve yatırımların ödüllendirildiğini belirtti. 2018 yılının hizmet ve yatırımlar ile başarıyla tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, şunları söyledi: "Ulusal düzeyde yayın yapan ve merkezi Kayseri’de bulunan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Türkiye genelinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerin yatırım ve hizmetlerinin değerlendirildiği ve vatandaşların oy verdiği ankette 2018 yılında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerimiz Melikgazililerce başarılı bulunmuş ve yapılan anketlerde en çok oy alan İLÇE Belediye kategorisinde ödüllendirilmiştir. Bu da Melikgazi için bir övünç kaynağıdır. Bu ödül çalışmalarımıza şevk katmıştır."
Ödül töreni, Ankara Beypazarı ilçesinde, ödül alan belediye başkanların katılımı ile gerçekleştirildi. 

İHA

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işci 6 gün önce

sayın degerli başkan kadrolu işci yüzde 50 zam istiyor paramız pul oldu başkan bir abilik babalık yap işciyi sevindir sözleşmemiz geldi

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