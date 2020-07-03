"Yeniköy Mahallesi'ne hayırlı olsun"

Melikgazi Belediyesi’nin her mahallede çalışma yaptığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeniköy Mahallemizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Lefke Caddesi, Ünsalan ve Hazar Sokak’ta elektrik hatların yer altına alınması sonrası asfalt sermeye başladık. Yaklaşık 2 kilometreye yakın hatta yol yenilenmesi yapılacak. Bütün mahallemizde çalışmalarımız sürüyor.







Burada sadece yol yapmıyor, otopark ve ağaçlandırma çalışması da yapıyoruz. Bu alanı yeşillendirmek için ıhlamur ve çınar olmak üzere 15-20 yaşında ağaçlar diktik. Amacımız ilçemizi daha yeşil daha yaşanabilir hale getirmek. İlçemize diktiğimiz bu ağaçlarla Melikgazi’nin 15-20 yılını kazanmış olduk. Melikgazi’mize yapmış olduğumuz hizmetlerimiz hayırlı olsun.” dedi.

