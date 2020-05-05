Yeniköy’e yeni kavşak İhtiyaç olan birçok mahallede çalışma yapan Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde yeni bir kavşak çalışması yaparak kazaların önüne geçecek. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kavşak çalışmasını inceledikten sonra Aydınlıkevler Mahallesi’nde de devam eden asfalt ve kaldırım çalışmasını inceledi.

05 Mayıs 2020 Salı 15:32