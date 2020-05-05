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Yeniköy’e yeni kavşak

İhtiyaç olan birçok mahallede çalışma yapan Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde yeni bir kavşak çalışması yaparak kazaların önüne geçecek. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kavşak çalışmasını inceledikten sonra Aydınlıkevler Mahallesi’nde de devam eden asfalt ve kaldırım çalışmasını inceledi.

Yeniköy’e yeni kavşak
Yapılan yeni kavşak ile daha nitelikli ve seri bir ulaşımın sağlanacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeniköy Mahallesi’nde Biçer Sokak’ta geniş bir kavşak yapıyoruz. Burada çok fazla kaza oluyordu, hem de çok fazla su birikintisi oluyordu. İnşallah yeni yaptığımız kavşağımızla bu durumlardan kurtulacağız. Bir de bu alanda bir de kasis yaptık. Araçların hızını kesilerek kaza olmaması için çalışma başlattık. Kaza olan kavşakları en iyi şekilde düzenleyeceğiz. Kavşak olmayan yollara da yeni kavşaklar yapacağız. Melikgazi olarak her kavşağa imzamıza atacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Aydınlıkevler Mahallesi’nde de devam eden asfalt ve kaldırım çalışmasını inceleyen Başkan Palancıoğlu, “Aydınlıkevler Mahallemizde asfalt ve kaldırım çalışması yapıyoruz. Her mahallede çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt ve kaldırım çalışması bizler için önemli. Vatandaşlarımız evdeyken, sokakların tenha olmasından yararlanıp, hızlı bir şekilde çalışmalarımızı hijyen kurallarına uyarak devam ettiriyoruz. İnşallah yapılan çalışmalarımızla birlikte Melikgazi’mizi çok daha güzel hale getireceğiz” diye konuştu.
 

Kurumsal

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