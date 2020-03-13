“Yeşil miktarını artırmak istiyoruz” 2020 yılını ağaçlandırma ilan eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, farklı illerden yeni ağaçlar aldıklarını ve hızlı bir şekilde ilçeye kazandıracaklarını söyledi. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak en çok önem verdiğimiz konular arasında ilçemizi ağaçlandırmak var. Yeşil alan miktarını artırmak istiyoruz” dedi.

13 Mart 2020 Cuma 14:33