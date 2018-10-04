Yıldırım Beyazıt’ta Yeni Cami Yarın Açılıyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çıkmaz Sokak üzerinde inşa edilen Hayrullah ve Hatice Elmacıoğlu Camisi’nin 5 Ekim 2018 Cuma günü (yarın) saat: 12:30’da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hayırsever hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri’nin neresine baksanız, hangi okul, hangi dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında, hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan son derece güzel bir Camii için belediye olarak biz de yapılışında gerekli desteğimizi verdik. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için ‘Her iş bizim işimiz’ anlayışından hareketle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, caminin Cuma günü hizmete sunulacağını ve herkesin davetli olduğunu sözlerine ekledi.





Haber: Remzi Yıldırım