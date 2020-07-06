Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yılın İlk 6 Ayında 394 İş Yeri Açma Ruhsatı Verildi

2020 yılında ilçe genelinde 394 yeni işletmeye iş yeri açma ruhsatı veren Melikgazi Belediyesi, pandemi sürecinde artan işsizlik rakamlarının önüne geçmek ve sıkıntılı günler yaşayan esnafa destek olmak için aralıksız çalışıyor.

Yılın İlk 6 Ayında 394 İş Yeri Açma Ruhsatı Verildi

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2020 yılı ilk 6 ayında 394 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. Geçtiğimiz yılın 6 aylık döneminde ilçede 253 farklı faaliyet koluna ruhsat vermiştik.

Bu yıl ruhsat verdiğimiz 394 işyerinden 149'u perakende gıda satışı, 35'i yeme içme mekanı, 40'ı gayrisıhhi işyeridir. Bu sene gecen seneye göre yüzde 55 artış var. Bu durum planlı gelişmenin göstergesidir. Ekonomi Melikgazi'mizde giderek daha da canlanıyor. Melikgazi'de yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnafımız başımızın tacı. Esnaf bir kentin can damarlarıdır. Esnaflarımız Melikgazi'mizde faaliyet gösteren birçok işletmeden oluşan müteşebbis ailesine katılmış oluyor. Esnafımızın öncelikle ruhsat alması ve ruhsatlı çalışması oldukça önemli. Ruhsat kuralına uyan tüm esnafımıza teşekkür ederim" dedi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.