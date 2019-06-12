YKS sınav tatbikatı yapıldı

Türkiye genelindeki YKS sınavını aratmayan ve bire bir aynı düzen ve kuralların uygulandığını sınavda liseyi bitiren ve belediye kurslarından yararlanan öğrencilerin katıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu sınavın öğrencilerin almış oldukları eğitim sonrasında bilgi ölçmek ve eksik oldukları konuların tespiti noktasında oldukça faydalı olduğunun kaydetti. Başkan Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “Liseyi bitiren ve belediyemiz kurslarına iştirak eden 620 öğrenci 15-16 Haziran 2019’da yapılacak olan YKS sınavının bire bir aynısını yaşamalarını sağlamak ve bilgi düzeylerini tespit etmek üzere böyle bir sınav gerçekleştirildi. Adeta Sınavın tatbikatı yapıldı. Öğrencilere kalem ve silgi verildi, su verildi, üstleri arandı, cep telefonları zimmetli olarak alındı yani 15-16 Haziran yapılacak sınavda kendilerine ne yapılacak ise aynı uygulama yaşatıldı. Ayrıca sınav soruları ile de bilgi düzeylerini öğrenmiş oldular”

